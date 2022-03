Femke Bol is op basis van haar tijden dit seizoen de favoriet voor goud op de 400 meter bij de WK indoor komend weekend in Belgrado, waar Shaunae Miller-Uibo een van haar concurrenten is. De Nederlandse gaat voor het eerst in haar carrière de strijd aan met de Bahamaanse, die geldt als de beste 400 meterloopster van de afgelopen jaren in de buitenlucht.

"Qua jaartijden sta ik bovenaan de wereldranglijst", beseft Bol. "Maar Miller heeft een sneller persoonlijk record. Zij heeft dit jaar nog geen indoor gelopen."

De 22-jarige Bol gaat aan kop dankzij de 50,30 die ze vorige maand liep op de NK indoor in Apeldoorn, terwijl de 27-jarige Miller vorig jaar nog 50,21 klokte in New York. De tweevoudig olympisch kampioene is sinds 2018 meestal een klasse apart op de 400 meter en geldt als een voorbeeld voor de jonge Bol.

"Miller is een indrukwekkende verschijning. Een mooie atleet en een voorbeeld met haar pas. Maar als we aan de start staan, dan moet ik niet meer denken: wow, dat is Miller. Dan moet ik haar zien als een gewone atleet. Als dat lukt, dan zit het goed."

Snelste vrouwen 400 meter indoor in 2022 1. Femke Bol (Nederland) - 50,30

2. Polina Miller (Rusland) - 50,71

3. Alexis Holmes (VS) - 50,77

4. Britton Wilson (VS) - 50,88

5. Talitha Diggs (VS) - 50,98

Shaunae Miller-Uibo na haar gouden 400 meterrace op de Spelen van Tokio. Shaunae Miller-Uibo na haar gouden 400 meterrace op de Spelen van Tokio. Foto: Getty Images

'Het zorgt er vast voor dat ik sneller loop'

De ervaring van de Spelen in Tokio helpt Bol daarbij. Toen liep de Amersfoortse, die de laatste jaren aan een bizarre opmars bezig is, op de 400 meter horden voor het eerst in haar leven tegen de Amerikaanse 'grootheid' Dalilah Muhammad. Bol bleef koel en snelde in een Europees record naar olympisch brons.

"Ik heb daar uit mijn hoofd kunnen zetten dat ik tegen Dalilah opkeek. Dat moet ik nu weer doen met Miller. En vervolgens moet ik het vooral leuk vinden om tegen zo'n goede atlete te battelen. Het gaat vast helpen om tot een snellere tijd te komen."

Hoewel Bol inmiddels zelf ook tot de absolute wereldtop behoort, lijkt ze van druk geen last te hebben. "Ik vind het juist fijn om met goede papieren aan een toernooi te beginnen. Ik voel me sterk."

Femke Bol na de olympische finale van de 400 meter horden. Links staat Dalilah Muhammad. Femke Bol na de olympische finale van de 400 meter horden. Links staat Dalilah Muhammad. Foto: EPA

Bol had contact met sportpsycholoog

De afgelopen maanden was dat gevoel weleens anders. Na haar sensationele doorbraakjaren in 2020 en 2021 voelde Bol de vermoeidheid. "Ik heb bewust veel gelopen, omdat ik nog niet zoveel ervaring heb als andere atleten. Maar daardoor was ik in de maanden na de Spelen vermoeid en in oktober en november kampte ik ook nog met een bovenbeenblessure. Het is fysiek heftig geweest."

Bol sprak erover met een sportpsycholoog. "Vooral rond trainingen had ik contact met haar. Het was lastig, omdat ik altijd snelle tijden wil lopen, maar mijn lichaam gaf grenzen aan. Sinds januari gaat het weer voorspoedig. De blessure is uit mijn hoofd en ik heb de topvorm weer gevonden. Dat wil ik op de WK laten zien."

De WK indoor in Belgrado begint vrijdag en dan loopt Bol in de series en de halve finales van de 400 meter. De eindstrijd is zaterdagavond. Ook op de 4x400 meter is goud mogelijk voor Bol, want de Nederlandse estafetteploeg behoort tot de absolute toplanden en is regerend Europees kampioen.