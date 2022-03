Marloes Keetels zet na het WK van komende zomer een punt achter haar hockeycarrière. De 169-voudig Oranje-international vindt het mooi geweest.

"Ik wil het voor zijn dat ik helemaal niet meer met plezier op het veld sta", zegt de 28-jarige Keetels woensdag tegen hockey.nl. "Ik zie ertegenop om me nog eens twee jaar lang te committeren aan tophockey. Er alles voor laten begint me tegen te staan."

"Ik verlang ernaar om eens een keer wél bij een familielunch aan te sluiten, om op vakantie te gaan zónder loopschema's en krachttraining. Het spelletje is en blijft geweldig, maar er nog eens twee jaar alles voor laten? Die gedachte begon steeds meer te wringen."

Keetels debuteerde in februari 2013 in het Nederlands elftal en groeide uit tot een vaste waarde bij Oranje. Met de nationale ploeg won ze olympisch goud (2021) en zilver (2016) en veroverde ze twee wereldtitels en drie Europese titels.

De hockeyster was haar hele leven actief voor Den Bosch. Met de Nederlandse recordkampioen werd de middenvelder negen keer landskampioen en pakte ze zeven keer de Europa Cup.

De Nederlandse vrouwenploeg heeft een roerige tijd achter de rug. Begin dit jaar moest bondscoach Alyson Annan vertrekken omdat er onenigheid was over de aanpak van de angstcultuur binnen de ploeg. Keetels benadrukt dat haar afscheid los staat van de perikelen. De Duitser Jamilon Mülders is tot en met het WK in Nederland en Spanje de interim-bondscoach.