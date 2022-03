Femke Bol kan komend weekend voor het eerst in haar carrière met publiek op de tribune medailles pakken op een groot titeltoernooi. De 22-jarige atlete beleefde haar internationale doorbraak in coronatijd en nu lijkt twee keer goud op de WK indoor in Belgrado mogelijk voor haar.

"Het is zo leuk dat er eindelijk publiek in het stadion zal zitten", vertelt Bol. "Mijn vader is al onderweg met de trein, die maakt er een hele trip van. Hij is een paar dagen in München en daarna in Zagreb en dan zie ik hem in Belgrado. En mijn moeder gaat vliegen. Zo fijn dat ze erbij zijn."

Vorig jaar pakte Bol ver verwijderd van haar familie twee keer goud (400 meter en 4x400 meter) op de EK indoor voor lege tribunes in het Poolse Torun. Afgelopen zomer volgde het voorlopige hoogtepunt van haar carrière: olympisch brons op de 400 meter horden in Tokio, al zat ook daar niemand op de tribune.

"Door het brons van Tokio worden die gouden plakken van Torun misschien een beetje vergeten", denkt Bol, die haar plakken dagelijks ziet. "Naast mijn bed heb ik een ladekast en daarin staan mijn medailles. Het olympisch brons in het midden en daarnaast de gouden EK-plakken. Die twee medailles zijn heel belangrijk. Het zijn mijn eerste medailles op seniorenniveau. Ik heb veel geleerd in Torun."

Snelste vrouwen 400 meter indoor in 2022 1. Femke Bol (Nederland) - 50,30

2. Polina Miller (Rusland) - 50,71

3. Alexis Holmes (VS) - 50,77

4. Britton Wilson (VS) - 50,88

5. Talitha Diggs (VS) - 50,98

Femke Bol juicht na haar gouden race vorig jaar op de EK indoor. Femke Bol juicht na haar gouden race vorig jaar op de EK indoor. Foto: ANP

'Mijn hart ligt bij de horden'

Bol beseft dat Torun 'slechts' een EK indoor was en dat die lager aangeschreven staat dan de titeltoernooien in de buitenlucht. De WK indoor komend weekend in Belgrado is ook niet haar belangrijkste toernooi van het jaar (in juli staat in het Amerikaanse Eugene de WK outdoor op het programma), maar dat maakt haar niet minder ambitieus voor het evenement in de Servische hoofdstad.

"De WK in Eugene is het hoofdoel, maar dit is ook gewoon een WK en ik kan het podium halen. Ik ben in vorm en heb er gewoon veel zin in."

Bol onderstreepte die vorm door vorige maand op de NK indoor een tijd van 50,30 seconden te noteren, nog altijd de snelste tijd van dit jaar. Geen enkele vrouw was in 2022 sneller dan de geboren Amersfoortse en dat terwijl de 400 meter niet haar specialiteit is. De focus van Bol ligt op de 400 meter horden, die indoor niet op het programma staat.

"Ik vind het leuk om de 400 meter indoor te lopen en ik zal ook de 4x400 meter blijven doen. Ik denk dat ik dit jaar outdoor ook een of twee keer een 400 meter zal lopen, maar op de training draait het straks om de 400 meter horden. Dat vind ik het leukste onderdeel. Daar ligt mijn hart en combineren is lastig."

Vrijdag, op de openingsdag van de WK indoor in Belgrado, staan voor Bol de series en de halve finales van de 400 meter op het programma en zaterdag is de eindstrijd. Zondag gaat Bol met de Nederlandse vrouwen voor een medaille op de 4x400 meter.