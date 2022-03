Hockeyster Ireen van den Assem keert binnen half jaar na haar afscheid als international terug in Oranje. De 79-voudig international (dertien doelpunten) gaat in op een uitnodiging van interim-bondscoach Jamilon Mülders.

Van den Assem miste vorig jaar vanwege een spierblessure de Olympische Spelen in Tokio. In oktober besloot ze haar interlandcarrière te beëindigen, maar daar is ze nu dus op teruggekomen.

De 32-jarige verdediger, die Den Bosch afgelopen zomer verruilde voor het in de promotieklasse uitkomende Tilburg, haakt vooralsnog alleen aan bij de groepstraining van Oranje.

Van den Assem heeft met Mülders afgesproken haar trainingsintensiteit geleidelijk op te bouwen. Het betekent dat ze de komende twee wedstrijden in de World League tegen de Verenigde Staten (2 en 3 april) in ieder geval nog overslaat.

De hockeyster werd met Oranje twee keer Europees kampioen en in 2018 ook wereldkampioen. Ze maakte deel uit van de ploeg die de afgelopen twee edities van de Pro League won.

Mülders, de tijdelijke opvolger van de in januari vertrokken succescoach Alyson Annan, bereidt Oranje voor op het WK van komende zomer. Het toernooi wordt van 1 tot en met 17 juli gehouden in Amstelveen en het Spaanse Terrassa.