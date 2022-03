De KNSB heeft maandag voormalig topkunstrijdster Aljona Savchenko gestrikt als bondscoach. De 38-jarige Duitse met Oekraïense roots moet het Nederlandse kunstrijden naar een hoger niveau tillen.

Savchenko is een grote naam in het kunstrijden. Ze veroverde vier jaar geleden in Pyeongchang nog olympisch goud in het paarrijden met haar partner Bruno Massot. Op dat onderdeel pakte ze al brons op de Spelen van 2010 en 2014.

Verder prijken er onder meer zes wereldtitels en vier Europese titels op haar erelijst. Technisch directeur Remy de Wit van de KNSB is trots dat Savchenko, die tot medio 2024 heeft getekend en naar Friesland verhuist, voor Nederland heeft gekozen.

"Ze zal met haar schat aan internationale ervaring de kwaliteit van onze beste kunstrijd(st)ers samen met de coaches bij onze Verenigingen voor Talentontwikkeling stevig kunnen verbeteren", zegt hij.

Het vastleggen van Savchenko is een nieuwe boost voor het Nederlandse kunstrijden. Vorige maand was de zeventienjarige Lindsay van Zundert de eerste Nederlandse kunstrijdster in 46 jaar die meedeed aan de Winterspelen.

Aljona Savchenko pakte vier jaar geleden olympisch goud met partner Bruno Massot. Aljona Savchenko pakte vier jaar geleden olympisch goud met partner Bruno Massot. Foto: EPA

'Ik wil dat de rijders hetzelfde bereiken als ik'

Het is nog niet bekend wanneer Savchenko, die nu in nog in het Duitse Oberstdorf woont en werkt, naar Nederland verhuist. Dat heeft mede te maken met de oorlog in haar moederland Oekraïne, waar onder anderen haar drie broers nog wonen.

"Eén man is mijn moederland aan het verwoesten", doelt Savchenko op de Russische president Vladimir Poetin. "Deze oorlog heeft een grote impact op het Oekraïense volk en dus ook op mijn familie."

Desondanks heeft ze veel zin in haar nieuwe baan. "Mijn ambities zijn groot: ik wil dat de rijders met wie ik ga werken uiteindelijk hetzelfde bereiken als wat ik in mijn actieve loopbaan heb bereikt. Ik wil ze laten zien en ervaren dat dat mogelijk is als je er elke dag keihard voor werkt."