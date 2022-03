De Paralympische Spelen in Peking zijn zondag afgesloten met de traditionele sluitingsceremonie. Zitskiër Niels de Langen droeg voor Nederland de vlag het stadion Vogelnest in. Andrew Parsons, voorzitter van het internationaal paralympisch comité (IPC), was lovend over de Chinese organisatie van het evenement.

"Schitterend, veilig en spectaculair", zei Parsons over de Paralympische Spelen in Peking. Aan het einde van zijn toespraak zei hij ook dat er hoop op vrede is. Vanwege de oorlog in Oekraïne mochten Rusland en Belarus niet meedoen in China.

"De mensheid hoopt te leven in een wereld van dialoog. Onze beweging hoopt wereldleiders te inspireren." Vlak na de speech van Parsons werd de olympische vlam, na een show met veel licht en muziek, gedoofd. De volgende Winterspelen zijn in 2026 in Milaan en Cortina d'Ampezzo.

Vlaggendrager De Langen veroverde eerder op zondag nog een zilveren medaille op de slalom. Dat was na brons op de supercombinatie zijn tweede plak van deze Spelen. 'TeamNL' veroverde in totaal vier medailles, goed voor een zestiende plaats in het medailleklassement.

Esther Vergeer, chef de mission van 'TeamNL' in China, wees De Langen aan als vlaggendrager bij de sluiting. "Niels heeft hier in Peking onder lastige omstandigheden laten zien dat hij de aansluiting met de wereldtop echt gemaakt heeft", aldus Vergeer.