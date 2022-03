Niels de Langen heeft zondag de vierde Nederlandse medaille gepakt op de Paralympische Winterspelen in Peking. De zitskiër veroverde zilver op het onderdeel slalom.

De Langen legde zijn eerste run af in 44 seconden en 89 honderdsten en kwam in zijn tweede run tot 52,29. Met zijn totaaltijd van 1.37,18 hoefde hij alleen de Noor Jesper Pedersen (1.31,10) voor zich te dulden. Het brons was voor de Italiaan Renè De Silvestro (1.38,44).

De overige Nederlanders kwamen niet in de buurt van de medailles. Jeroen Kampschreur zette door een val geen tijd neer in de tweede run en Floris Meijer ging in beide omlopen onderuit.

Eerder had De Langen brons veroverd op de supercombinatie. Op dat onderdeel was er zilver voor Kampschreur. Op de banked slalom was er zilver voor Chris Vos.

De Langen draagt zondag de Nederlandse vlag bij de sluitingsceremonie in Peking. Alle acht Nederlandse Paralympische deelnemers zijn daarbij aanwezig.