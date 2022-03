De MLB gaat met enige vertraging toch van start. De organisatie achter de grootste honkbalcompetitie ter wereld heeft donderdag overeenstemming bereikt met de spelersvakbond over een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst.

Begin december, na het aflopen van de oude cao en zonder een nieuwe overeenkomst, stelde de MLB een zogenoemde lock-out in. Die hield onder meer in dat spelers niet meer van club konden wisselen, terwijl ook trainen niet was toegestaan.

Bronnen hebben aan ESPN gemeld dat de impasse die na de mislukte onderhandeling ontstond, ten einde is. Dat zou betekenen dat de competitie, die eigenlijk op 31 maart had moeten beginnen, nu met enige vertraging in april van start kan gaan.

ESPN meldt dat de trainingen van de MLB-ploegen zondag al beginnen en er sprake zal zijn van een volledig seizoen.

De cao-onderhandelingen verliepen van het begin moeizaam. De spelersvakbond wilde drastische veranderingen, maar de voorstellen van de MLB waren voor de vakbond niet genoeg.

Het was de negende keer in de historie van de MLB dat wedstrijden niet doorgingen wegens een conflict over geld tussen bestuurders, clubs en spelers.