Per Johansson, de nieuwe bondscoach van de Nederlandse handbalvrouwen, stopt per direct met zijn werkzaamheden voor de Russische club Rostov-Don. De Zweed voelt zich er vanwege de Russische inval in Oekraïne niet meer veilig.

Johansson, die eind februari in dienst trad als bondscoach van Oranje, zou de twee functies in eerste instantie met elkaar combineren. Zijn contract bij de Russische club liep nog vier maanden door.

"Het is heel triest het team op deze manier te verlaten. Ik voelde me daar niet veilig. Hoe graag ik ook voor de groep zou willen staan", zegt Johansson op de website van de club die eerder door de Europese handbalfederatie EHF al uit de Champions League werd gezet.

De Zweedse handbalcoach nam in augustus 2020 de leiding over bij Rostov-Don en in die periode veroverde de ploeg onder meer de beker. "We waren nog maar net begonnen, maar onze wegen scheiden nu vanwege zaken waar we geen controle over hebben", zegt Johansson.

Vorige week keerde de 53-jarige coach terug in Rusland nadat hij met Oranje een 31-25-zege had geboekt in het EK-kwalificatieduel met Duitsland.

Johansson kan zich nu volledig focussen op de begeleiding van de Nederlandse handbalsters. Volgende maand komt de ploeg bij elkaar voor het EK-kwalificatieduel met Griekenland. Door de overwinning tegen Duitsland is Nederland overigens al zeker van deelname aan het eindtoernooi.