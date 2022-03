De tegemoetkomingsregeling voor turnsters die tijdens hun carrière slachtoffer zijn geworden van grensoverschrijdend gedrag wordt mogelijk aangepast na kritiek van oud-turnsters. Zij stellen dinsdag bij de NOS dat de voorwaarden om voor dat bedrag in aanmerking te komen veel te streng zijn.

Volgens sportkoepel NOC*NSF "kan de regeling worden aangepast als daarmee het doel beter wordt gerealiseerd". Sinds 1 maart kunnen de turnsters een financiële tegemoetkoming van 5.000 euro aanvragen.

Om in aanmerking te komen, moeten zij over langere tijd wekelijks minstens dertig uur getraind hebben, zijn uitgekomen op het hoogste niveau en "door langdurig grensoverschrijdend gedrag op jonge leeftijd zoveel last hebben van fysieke, psychische en/of morele klachten dat hun maatschappelijke ontwikkeling hierdoor is belemmerd".

De turnsters moeten expliciet duidelijk maken met welke vormen van grensoverschrijdend gedrag ze te maken hebben gehad. Als hun aanvraag in behandeling wordt genomen, moeten ze voor een commissie verschijnen om hun verhaal te vertellen.

"Schandalig", reageert oud-turnster Stasja Köhler tegenover NOS op de tegemoetkomingsregeling voor oud-gymsporters die in het verleden te maken hebben gehad met grensoverschrijdend gedrag. "Als je wil dat heel veel meiden die recht hebben op de vergoeding die niet krijgen, moet je het op deze manier doen. Is dit ruimhartig? Het is meer het tegenovergestelde. De lat wordt zo hoog gelegd dat het eigenlijk niet te doen is om schadevergoeding te krijgen", aldus Köhler.

Sportkoepel NOC*NSF en gymnastiekunie KNGU hebben het opstellen en uitvoeren van de tegemoetkomingsregeling uitbesteed aan het Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg (CBKZ).

"Het is belangrijk dat de recent opengestelde regeling nu eerst wordt uitgevoerd", aldus een woordvoerder van de sportkoepel. "Natuurlijk houden we met elkaar de vinger aan de pols of er knelpunten ontstaan waar wat aan gedaan moet worden. Voor ons is het belangrijk de ervaringen van CBKZ en Slachtofferhulp Nederland met de regeling af te wachten."

"Bij de uitvoering wordt wel degelijk rekening gehouden met de punten van kritiek die nu worden gegeven en die ook al eerder als aandachtspunten zijn onderkend. Of er een aanpassing van de regeling zelf nodig is, wordt doorlopend bekeken."

De tegemoetkoming werd aanbevolen door de adviescommissie integriteit en ethiek van sportkoepel NOC*NSF en tevens in het rapport Ongelijke Leggers, waarin grootschalige misstanden in de gymsport werden aangetoond. Vorig jaar werd het bedrag van 5.000 euro al aangekondigd.

De grootschalige missstanden in de Nederlandse turnwereld kwamen in 2020 aan het licht door tal van verklaringen van oud-turnsters. Een aantal van hen had al eerder gesproken over wantoestanden, maar de beschuldigde coaches bleven nog jaren actief.

Het onderzoek wees in 2021 uit dat vernedering, intimidatie en beledigingen regelmatig voorkwamen en dat er nog steeds sprake was van een angstcultuur. Gymnastiekbond KNGU bood de slachtoffers al eerder zijn excuses aan.