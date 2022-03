Turner Ivan Kuliak heeft dinsdag gereageerd op de commotie die hij zondag veroorzaakte door het omstreden Z-symbool te dragen tijdens een podiumceremonie in Doha. Hij is zich van geen kwaad bewust.

Met het symbool betuigde Kuliak steun aan de Russische invasie in Oekraïne. Extra pijnlijk was dat de Rus, die bij de wereldbekerwedstrijd brons had veroverd op de brug met gelijke liggers, op het podium naast de Oekraïense winnaar Illia Kovtun stond. Ze gaven elkaar geen hand.

De Z wordt vaker gebruikt door voorstanders van de Russische invasie en is uitgegroeid tot een symbool van nationalisme, maar Kuliak vindt dat er niets mis mee is om de letter te tonen.

"Ik zou het zo weer doen. We kregen te horen dat we onze vlag moesten bedekken. Ik zag het symbool bij het Russische leger en heb opgezocht wat het betekent: 'voor de overwinning' en 'voor vrede'", zegt de twintigjarige turner tegen Russia Today.

"Ik wilde laten zien waar ik voor sta. Als atleet vecht ik altijd voor de winst en zet ik me in voor vrede. Ik ben nooit bang geweest voor de gevolgen en ik wil niemand kwaad doen."

Russische legervoertuigen met de letter Z. Russische legervoertuigen met de letter Z. Foto: Reuters

'De Oekraïners begonnen dit politieke spel'

Volgens Kuliak was het tonen van het symbool bovendien een reactie op gedrag van zijn Oekraïense collega's. "Je had juist eens moeten zien hoe slecht de Oekraïense sporters óns behandelden. Zij begonnen dit hele politieke spel", stelt hij.

"Ze droegen hun vlag om hun schouders en riepen 'Glorie aan Oekraïne' op het podium. Volgens de regels mag dat niet, maar niemand zei er iets van. Terwijl ze ons als Russen zelfs uit het toernooi wilden zetten, zonder dat we ook maar iets deden."

De internationale turnbond FIG noemde de actie van Kuliak schokkend en heeft inmiddels een onderzoek ingesteld. Vermoedelijk staat de jonge Rus een schorsing te wachten.

Kuliak is niet de eerste Russische sporter die de oorlog in Oekraïne openlijk steunt. Eerder schaarde topschaker Sergey Karjakin zich via tweets, die hij later weer verwijderde, volledig achter president Vladimir Poetin.