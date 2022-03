Coach Gregg Popovich heeft een record in de NBA geëvenaard. De 73-jarige Amerikaan vierde in de nacht van maandag op dinsdag (Nederlandse tijd) zijn 1.335e overwinning in de grootste basketbalcompetitie ter wereld.

Dankzij de 117-110-zege van zijn ploeg San Antonio Spurs op Los Angeles Lakers heeft Popovich nu net zoveel overwinningen als Don Nelson, die dat aantal tussen 1998 en 2010 bereikte.

Popovich is al sinds 1996 coach van de Spurs. Hij leidde de ploeg naar vijf titels in de NBA. De zege op de Lakers was pas de 25e van dit seizoen. De Spurs staan met de twaalfde plaats ook niet erg hoog in de Western Conference.

Dejounte Murray was tegen Los Angeles Lakers topscorer bij de ploeg uit San Antonio met 26 punten. Hij was ook nog eens goed voor tien rebounds en leverde acht keer een assist.

Bij de Lakers ontbrak vedette LeBron James vanwege een knieblessure. Hij had zaterdag nog 56 punten gemaakt in het duel met Golden State Warriors.