Armand Duplantis heeft maandag bij een indoorwedstrijd in Belgrado het wereldrecord polsstokhoogspringen verbeterd. De 22-jarige Zweed slaagde er bij zijn derde poging in een hoogte van 6,19 meter te slechten.

Het oude record stond sinds begin 2020 op 6,18 meter, eveneens door Duplantis gesprongen tijdens een indoorwedstrijd in het Schotse Glasgow. In het polsstokhoogspringen wordt geen onderscheid gemaakt tussen sprongen binnen of buiten.

Na een bemoedigende eerste poging en een tweede sprong waarin Duplantis duidelijk tekortkwam, was de derde de juiste. Bij de sprong raakte hij de lat wel aan, maar dit keer bleef deze liggen.

"Het zat er al een hele tijd aan te komen. Ik heb nog nooit een hoogte gehad die me zoveel moeite heeft gekost, dus het geeft enorm veel voldoening", zei een euforische Duplantis. "Het was echt hard werken de afgelopen twee jaar. Ik ben enorm blij."

Bij de wedstrijd in Belgrado was Duplantis de enige deelnemer van topniveau. De olympisch kampioen van Tokio sprong maar liefst 88 centimeter hoger dan de nummer twee, de Sloveen Robert Renner.

Over minder dan twee weken keert Duplantis terug naar Belgrado, waar de WK indoor van 18 tot en met 20 maart zal plaatsvinden. Het toptalent geldt als een van de grote favorieten voor de wereldtitel. In juli kan Duplantis in het Amerikaanse Eugene ook bij de WK outdoor meedoen om de titel.