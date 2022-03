De internationale turnbond (FIG) heeft een onderzoek ingesteld naar de Rus Ivan Koeljak. De turner betuigde zondag tijdens de wereldbekerwedstrijden in Doha zijn steun aan de Russische invasie in Oekraïne.

De twintigjarige Koeljak turnde zich in de Qatarese hoofdstad op de brug met gelijke liggers naar een bronzen plak. Gedurende de podiumceremonie was te zien dat hij de omstreden letter Z op zijn borst had geplakt, over het embleem van de Russische turnbond.

Met de Z wordt verwezen naar de letter die regelmatig te zien is op Russische legervoertuigen die in Oekraïne worden gebruikt. De letter wordt vaker gebruikt door voorstanders van de Russische invasie en is uitgegroeid tot een symbool van nationalisme.

"Schokkend gedrag", noemt de internationale turnfederatie de actie van Koeljak, die een schorsing boven het hoofd hangt. De FIG heeft de ethische commissie van de bond gevraagd een onderzoek te starten naar het incident.

Russische voertuigen met de letter Z. Russische voertuigen met de letter Z. Foto: Reuters

Koeljak naast Oekraïner op podium

Koeljak stond in Doha op het podium naast de achttienjarige Oekraïner Illia Kovtoen, die het goud won. De Rus en Oekraïner gaven elkaar geen hand toen ze naast elkaar op het podium stonden.

De twee komen elkaar voorlopig niet meer tegen in de turnhal. Sinds maandag zijn Russische en Belarussische atleten, officials en juryleden niet meer welkom op evenementen van de internationale turnfederatie. Aan de wedstrijd in Doha mocht Koeljak nog onder neutrale vlag meedoen.

Koeljak is niet de eerste Russische sporter die de oorlog in Oekraïne openlijk steunt. Eerder schaarde de Russische topschaker Sergej Karjakin zich via tweets, die hij later weer verwijderde, volledig achter Vladimir Poetin. "Ik betuig u, onze opperbevelhebber, mijn volledige steun bij het beschermen van de belangen van Rusland."