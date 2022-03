Nederland heeft maandag de eerste medailles op de Paralympische Spelen in Peking behaald. Zitskiërs Jeroen Kampschreur en Niels de Langen pakten respectievelijk zilver en brons op de supercombinatie.

Kampschreur was na de super-G de snelste op de slalom en gaf slechts 28 honderdsten toe op het goud, dat naar de Noor Jesper Pedersen ging. De Langen werd op zowel de super-G als de slalom vierde, wat hem brons opleverde.

Floris Meijer, de derde Nederlandse deelnemer, greep naast eremetaal. Hij behoorde op de super-G tot de snelsten, maar ging op de slalom onderuit en kon daardoor een goede klassering vergeten.

"Op deze berg was het geen glijden, het was aanvallen. En dat ligt me wel. Ik heb alles gegeven en dat heeft tot dit succes geleid. Ik noem het zilver met een gouden randje", zei de 22-jarige Kampschreur in zijn eerste reactie.

"Deze medaille is me heel veel waard en brengt ook een enorme opluchting met zich mee. Het geeft bovendien een boost voor de onderdelen die nog gaan komen. Ik hoop ook dat we nu met het hele team een beetje uit die mentale dip komen."

De Langen spreekt van droomscenario

De 23-jarige De Langen sprak ook van pure winst. "Ik wist dat als ik vol gas zou geven ik een kans op een medaille zou hebben. Het is gelukt en het is niet te beschrijven hoe blij ik ben. Het is eigenlijk gewoon bizar en het geeft heel veel vertrouwen voor de nummers die nog gaan komen. Dit is voor mij een droomscenario."

Zaterdag en zondag hadden Kampschreur, De Langen en Meijer op de afdaling en de super-G net als landgenoten Jeffrey Stuut en Barbara van Bergen nog naast een medaille gegrepen in het alpineskiën.

Snowboarders Lisa Bunschoten, Renske van Beek en Chris Vos zijn de andere drie Nederlanders die in actie komen in China. Zij hebben het onderdeel snowboardcross al achter de rug en komen nog in actie op de banked slalom.

De Paralympische Spelen begonnen vrijdag met de openingsceremonie en duren nog tot en met zondag. Nederland is met acht sporters vertegenwoordigd in Peking.