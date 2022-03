Danny Noppert kan maar moeilijk beseffen dat hij zijn eerste grote titel als darter binnen heeft. De 31-jarige Nederlander was zondag verrassend de beste op het UK Open.

In een spannende finale rekende Noppert af met favoriet Michael Smith: 11-10. "Ik kan het écht niet geloven. Het was een mentale battle, deze finale. Ik trok aan het langste eind en ben zó trots om deze beker vast te houden", zei Noppert na afloop van de wedstrijd tegen Viaplay.

"Ik heb niet mijn beste spel laten zien en toch mag ik deze beker omhooghouden. Het kwam aan op vechtersmentaliteit. Hoe ik het heb gedaan weet ik zelf ook niet. Het is ongelooflijk."

Zijn titel in het Butlin's Minehead Resort betekent dat Noppert, die niet zijn hoogste niveau haalde, een flink geldbedrag mag bijschrijven op zijn rekening én een sprong op de wereldranglijst maakt. "Een tonnetje erbij en ik sta nu in de top zestien van de ranking (Noppert is de nummer twaalf, red.)", aldus 'The Freeze'.

"Ik ben nooit echt een strever, maar een major wilde ik heel graag winnen. En hier sta ik dan. Vanavond ga ik met die beker slapen. Ik geloofde er 100 procent in dat ik zou kunnen winnen. Als je blijft geloven in de dingen die je wil in het leven, dan kun je het halen."

Noppert is de vierde Nederlander die het UK Open wint. Eerder gingen Roland Scholten (2004), Raymond van Barneveld (2006 en 2007) en Michael van Gerwen (2015, 2016 en 2020) met de toernooizege aan de haal.

Voor de appgebruikers: tik op de tweet om de beslissende leg van de finale te bekijken.