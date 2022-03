Zonta van den Goorbergh is zondag bij zijn debuut in de Moto2 als 24e geëindigd. Hij hield in de Grand Prix van Qatar twee concurrenten die de race uitreden achter zich.

De zestienjarige zoon van oud-coureur Jurgen van den Goorbergh had zaterdag in de kwalificatie de 29e tijd gereden. Hij komt uit voor het Nederlandse team RW Racing GP.

Van den Goorbergh komt over vanuit het Moto3 Junior World Championship. Volgens RW Racing GP zal het huidige seizoen vooral een leerjaar worden voor de jonge coureur en dat ziet hij zelf ook zo.

Bo Bendsneyder, die al een aantal seizoenen ervaring heeft op dit internationale niveau, werd negentiende. De Rotterdammer brak amper twee weken geleden tijdens de training een sleutelbeen maar kon na te zijn geopereerd toch aan de start verschijnen.

De eerste WK-race werd gewonnen door Celestino Vietti. De Italiaan, die van poleposition vertrok, had na twintig ronden op het circuit van Losail ruim zes seconden voorsprong op de Spanjaard Arón Canet. De Brit Sam Lowes werd als derde afgevlagd.

Ook de coureurs in de MotoGP rijden zondag hun eerste grand prix van het seizoen. In Qatar is de Spanjaard Jorge Martín van Ducati om 16.00 uur begonnen vanaf poleposition.