LeBron James heeft Los Angeles Lakers met liefst 56 punten naar een overwinning (124-116) op Golden State Warriors geleid. De 37-jarige Amerikaan bleef vijf punten verwijderd van zijn hoogste score ooit in de NBA, 61 punten voor Miami Heat in 2014.

Het NBA-record kwam niet in zicht voor James en lijkt ook onhaalbaar. In maart 1962 maakte Wilt Chamberlain honderd punten namens Philadelphia Warriors tegen New York Knicks en daarmee heeft de in 1999 overleden Amerikaan het record al zestig jaar in handen.

Kobe Bryant staat tweede op de lijst. In 2006 scoorde de in 2020 overleden Bryant 81 punten namens Los Angeles Lakers tegen Toronto Raptors.

James schoot zaterdag in de Crypto.com Arena in Los Angeles zes driepunters raak tegen Golden State en zag rond het bord ruim 60 procent van zijn pogingen erin gaan. Hij benutte ook twaalf van zijn dertien vrije worpen en pakte daarnaast nog eens tien rebounds.

'Die 56 punten boeien me niet'

Veel waarde wilde James niet hechten aan zijn uitstekende score. "Die 56 punten boeien me niet, het gaat om de overwinning. Daar ben ik heel blij mee", zei James, wiens team de zege goed kon gebruiken in de strijd om een plek in de play-offs.

"Het ging lekker. Ik ben blij dat ik de ploeg aan een overwinning heb kunnen helpen", vervolgde de superster, die Stephen Curry overschaduwde. De vedette van de 'Warriors' kwam tot dertig punten.

Los Angeles Lakers-coach was Frank Vogel was onder de indruk van James. "Een ongelooflijke prestatie van de beste speler ooit", zei hij.