Eliud Kipchoge heeft zondag de marathon van Tokio gewonnen in de vierde tijd ooit. De 37-jarige Keniaan bleef in de Japanse hoofdstad met 2:02.40 iets meer dan een minuut boven zijn eigen wereldrecord (2:01.39), dat hij in 2018 in Berlijn liep.

Kipchoge deed voor het eerst mee aan de marathon van Tokio. Vorig jaar prolongeerde hij op de Spelen van Tokio zijn olympische titel op de klassieker over 42,195 kilometer, maar die werd toen in Sapporo gelopen.

De 2:02.40 van Kipchoge in Tokio is zijn derde tijd ooit. De Ethiopiër Kenenisa Bekele liep in Berlijn in 2019 2:01.41 en Kipchoge kwam dat jaar in Londen tot 2:02.37.

Overigens liep Kipchoge in 2019 ook al eens een marathon onder de twee uur (1:59.40), maar dat wordt door de internationale atletiekbond niet erkend als record. Hij liep de toptijd namelijk niet in wedstrijdverband, maar in een speciaal voor hem georganiseerde recordrace onder ideale omstandigheden in Wenen met 41 roulerende tempomakers.

Snelste marathons ooit 1. Eliud Kipchoge (Berlijn, 2018) - 2:01.39

2. Kenenisa Bekele (Berlijn, 2019) - 2:01.41

3. Eliud Kipchoge (Londen 2019) - 2:02.37

4. Eliud Kipchoge (Tokio 2022) - 2:02.40

5. Birhanu Legese (Berlijn, 2019) - 2:02.48

Eliud Kipchoge komt juichend over de finish in Tokio. Eliud Kipchoge komt juichend over de finish in Tokio. Foto: Reuters

Kipchoge won alleen niet in Boston en New York

De marathon van Tokio behoort tot de zes 'majors'. Kipchoge heeft er daar nu vier van gewonnen: Londen (vier keer), Berlijn (drie), Chicago (één) en Tokio (één). De marathons van Boston en New York ontbreken nog op de erelijst van Kipchoge, die liefst vier keer meedeed aan de Olympische Spelen (2004, 2008, 2016 en 2021).

Kipchoge wil in ieder geval doorgaan tot en met de Spelen van 2024 in Parijs, enkele maanden voor zijn veertigste verjaardag. Hij hoopt in de tussenliggende tijd de twee ontbrekende majors toe te voegen aan zijn erelijst.

Bij de vrouwen zegevierde zondag ook de houdster van het wereldrecord en dat is Brigid Kosgei. De 28-jarige Keniaanse won in 2.16.02, bijna 2 minuten boven haar wereldrecord (2.14.04), dat ze in 2019 in Chicago liep.