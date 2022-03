De Nederlandse handbalsters hebben zich zaterdag geplaatst voor het EK van later dit jaar. De ploeg van bondscoach Per Johansson won in Rotterdam met 30-29 van Duitsland.

Door een achterstand van 27-23 leek het er niet op dat Nederland het ticket zaterdag al zou veiligstellen, maar de wereldkampioen van 2019 maakte in de slotfase alsnog het verschil. Lois Abbingh zorgde voor de winnende treffer. Met nog tien seconden op de klok slaagde Duitsland er niet meer in te scoren.

De handbalsters hadden donderdag ook al gewonnen van Duitsland, dat onder leiding staat van Henk Groener. De 61-jarige Leersummer was tussen 2009 en 2016 bondscoach van de Nederlandse vrouwen.

Eerder was Nederland in de kwalificatie voor het EK te sterk voor Griekenland en Belarus. Belarus is vanwege de oorlog in Oekraïne uitgesloten van verdere deelname. Nederland sluit de kwalificatiereeks op zondag 24 april af tegen de Grieken.

De beste twee landen van de poule mogen naar het EK, dat van 4 tot en met 20 november in Slovenië, Noord-Macedonië en Montenegro wordt gehouden. Duitsland heeft de beste kans op dat tweede startbewijs.

De Nederlandse handbalsters hopen zich te revancheren voor het teleurstellend verlopen EK van 2020, toen Oranje als zesde eindigde. Bij de edities van 2016 (zilver) en 2018 (brons) pakten de handbalsters wel een medaille.