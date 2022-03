Michael van Gerwen is zaterdag in de vijfde ronde van het UK Open blijven steken. De drievoudig wereldkampioen was in Minehead niet opgewassen tegen de Australiër Damon Heta: 10-4.

In de afgelopen dagen leek Van Gerwen na een mindere periode juist de stijgende lijn te pakken te hebben. Hij was donderdag de beste op de vierde speeldag van de Premier League en rekende vrijdag bij zijn start van het UK Open af met Gary Anderson.

Heta bleek echter een maatje te groot. De nummer 27 van de wereld haalde een hoger gemiddelde (102,48 om 101,61) en benutte ook meer kansen op zijn dubbels (66,67 om 40 procent) dan de Nederlander.

Van Gerwen, die net als veel andere topspelers pas in de vierde ronde instroomde, was in het verleden drie keer de beste op het UK Open. Hij won het prestigieuze toernooi in 2015, 2016 en 2020. James Wade is titelverdediger.

Van der Voort hard onderuit

Vincent van der Voort redde het niet tegen Callan Rydz. De 23-jarige Engelsman gunde de 23 jaar oudere Noord-Hollander slechts twee legs: 10-2. Van der Voort haalde in 2007 de finale op de UK Open en verloor toen van Raymond van Barneveld.

Voor Ron Meulenkamp eindigde het PDC-toernooi ook op roemloze wijze. 'The Bomb' kon niet voor een verrassing zorgen tegen James Wade, de nummer vier van de wereld: 3-10.

Ook Geert Nentjes (10-8 tegen Mensur Suljovic) en Niels Zonneveld (10-9 tegen Keane Barry) strandden zaterdag op het UK Open. Danny Noppert (10-8 tegen Devon Petersen) en Dirk van Duijvenbode (10-4 tegen Martin Schindler) gingen wél door.