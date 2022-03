Michael van Gerwen is erg blij met het spel dat hij donderdag liet zien tijdens de Premier League-avond in Exeter. De drievoudig wereldkampioen haalde voor het eerst de finale en was daarin veel te sterk voor Peter Wright (6-0).

"Dit is heel belangrijk, vooral omdat ik wist dat het de laatste tijd niet helemaal lekker ging. Maar vanavond speelde ik goed. Hier kan ik weer mee verder", zei Van Gerwen tegen Sky Sports na zijn gewonnen finale.

De Brabander won op weg naar de eindstrijd in Exeter al overtuigend van Jonny Clayton en Michael Smith. In het klassement is hij nu de nummer twee, achter wereldkampioen Wright.

Van Gerwen zei ondanks zijn mindere vorm nooit in paniek te zijn geweest. "Want dat is een teken van zwakte. Ik ben alles, maar niet zwak. Ik heb geprobeerd mezelf te verbeteren en dat is niet altijd makkelijk, maar het is het enige wat ik kan doen."

Michael van Gerwen haalde een goed niveau in Exeter. Michael van Gerwen haalde een goed niveau in Exeter. Foto: Pro Shots

'Soms verlangde ik terug naar de oude opzet'

Eerder dit Premier League-seizoen werd Van Gerwen één keer uitgeschakeld in de kwartfinales en twee keer in de halve eindstrijd. De prestigieuze competitie heeft sinds dit jaar een andere opzet dan voorheen.

"Soms verlangde ik terug naar de oude opzet, maar op dit moment is het voor mij beter om drie wedstrijden op rij te spelen", aldus de 32-jarige Van Gerwen, die benadrukte dat het niet makkelijk is om altijd maar een topniveau te halen.

"Mensen denken dat het makkelijk is om hier voor het oog van de fans even te winnen, maar zo is het niet. Het gaat om de details. Je moet week na week, worp na worp precies het goede doen op het juiste moment."

De komende weken doet de Premier League Brighton (10 maart) en Nottingham (17 maart) aan, waarna op 24 maart een speelronde in Rotterdam Ahoy volgt.