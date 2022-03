De Nederlandse handbalsters hebben donderdag het derde duel in de EK-kwalificatie gewonnen. Oranje versloeg Duitsland in Krefeld met 25-31.

Bij het debuut van de Zweed Per Johansson als bondscoach van Oranje was Bo van Wetering met zes treffers de topscorer aan Nederlandse zijde. Dione Housheer en Larissa Nusser gooiden ieder viermaal raak.

Halverwege leidde Duitsland nog met 12-10. Dat was vooral te danken aan een reeks reddingen van de 23-jarige keeper Katharina Filter, die mocht starten van de Nederlandse bondscoach Henk Groener.

In de tweede helft was een korte tussensprint van Nederland genoeg voor de ommekeer. Oranje nam mede door een aantal succesvolle tegenstoten het initiatief over en liep uit naar 25-31.

Nederland is door de zege op Duitsland nog foutloos in de kwalificatie voor het EK van 2022. Nog voor het teleurstellend verlopen WK, waar Nederland in de hoofdronde strandde, werden Belarus (38-27) en Griekenland (14-35) simpel aan de kant gezet.

Zaterdag staan Nederland en Duitsland opnieuw tegenover elkaar. Oranje hoeft niet te vrezen voor het mislopen van het EK. Door de uitsluiting van Belarus wegens de Russische inval in Oekraïne is er in de groep alleen nog concurrentie van Griekenland. De beste twee landen gaan door.