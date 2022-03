De Nederlandse ploeg op de Paralympische Spelen is blij dat Russische en Belarussische sporters toch zijn uitgesloten van deelname. Het internationaal paralympisch comité (IPC) besloot dat donderdag, een dag voor de start van het evenement.

'TeamNL' had samen met andere ploegen geprotesteerd tegen het eerdere besluit van het IPC om de sporters uit de landen, die betrokken zijn bij het militair binnenvallen van Oekraïne, onder neutrale vlag te laten meedoen. Een dag later werden de Russen en Belarussen toch uitgesloten.

Chef de mission Esther Vergeer wilde maandag nog dat Russen gewoon mee zouden kunnen doen. Inmiddels is de voormalig toprolstoeltennisster op die mening teruggekomen.

"De oorlog wordt zo hevig en gaat over alle grenzen heen, dat we alles moeten aangrijpen om de boodschap duidelijk te maken. Ook de sportwereld moet daarin mee", zegt ze. "Normaal wil je politiek en sport niet met elkaar vermengen, maar daar komen we nu niet onderuit."

Ook de acht Nederlandse paralympiërs deelden die mening, zegt Vergeer. "Het geluid dat ik hoorde was: de Russische sporters zijn goede gasten en hebben hier ook goed voor getraind. Maar wat in Oekraïne gebeurt, moeten we een halt toeroepen."

'Paralympiërs willen hun beste prestatie ooit neerzetten'

Het onderwerp houdt de sporters bezig, maar ze willen zich er ook voor kunnen afsluiten, benadrukt de chef de mission. "Ze willen hier ook hun beste prestatie ooit neerzetten."

Nederland zou overigens ook in actie komen als de Russen en Belarussen niet geweigerd waren. "Andere landen hoorden dat ze zich eventueel moesten terugtrekken, maar dat hebben wij niet van onze regering vernomen", aldus Vergeer.

Van de Nederlanders zou alleen paraskiër Jeffrey Stuut tegen een Rus kunnen uitkomen. "Volgens mij wilde hij wel gewoon. Hij zei: 'Ik ga mijn beste prestatie leveren en zo goed als ik kan die berg af.' Hij voelde zich niet geroepen om te zeggen: ik doe niet mee."

Van de escalerende sfeer in de dorpen, waar het IPC ook van sprak, merkt Vergeer nog niet veel. "In mijn dorp heb ik geen onrust gezien of gehoord. Ik heb wel gepraat met mensen van andere landen. Daar zat wel bepaalde spanning of ongemak, dat voelde je."

De Paralympische Winterspelen in Peking beginnen vrijdag en duren tot en met 13 maart.