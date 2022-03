Het internationaal paralympisch comité (IPC) heeft donderdag bekendgemaakt dat sporters uit Rusland en Belarus alsnog worden geweerd van de Paralympische Spelen. Het besluit is een dag voor de start van het evenement in Peking genomen.

Woensdag meldde het IPC nog dat Russische en Belarussische atleten onder neutrale vlag welkom waren op de Paralympics. Dat leidde tot veel kritiek, van onder meer de Nederlandse sportkoepel NOC*NSF.

Na een spoedvergadering heeft het IPC nu alsnog besloten dat Russen en Belarussen vanwege de oorlog in Oekraïne niet welkom zijn. Volgens de organisatie dreigden veel teams en atleten uit andere landen met een boycot en heerste er een onveilige sfeer, waardoor het doorgaan van de Paralympics in gevaar kwam.

"Gisteren zeiden we dat we zouden blijven luisteren, en dat is wat we nu doen. In de afgelopen twaalf uur heeft een enorm aantal leden contact met ons opgenomen", verklaart IPC-voorzitter Andrew Parsons de beslissing.

"Ze vertelden ons dat de gevolgen groot zouden kunnen zijn als we ons besluit niet zouden heroverwegen. Meerdere teams en atleten dreigden niet mee te doen. Het waarborgen van hun veiligheid is voor ons van het grootste belang."

'De situatie in de atletendorpen escaleerde'

Volgens Parsons zorgde de aanwezigheid van Russen en Belarussen er in de atletendorpen voor dat "de situatie escaleerde en onhoudbaar werd". "Het is vooral onze taak om de Paralympische Spelen eerlijk te laten verlopen, geweld te verbieden, het gezondheidsrisico van de atleten te beperken en fundamentele ethische principes te respecteren."

Parsons verontschuldigt zich tegenover de atleten uit Rusland en Belarus. "Het spijt ons zeer dat jullie worden getroffen door de beslissingen die jullie regeringen vorige week hebben genomen. Jullie zijn slachtoffer van hun acties", zegt hij.

"Het welzijn van de atleten is voor ons altijd belangrijk. Onze beslissing treft 83 para-atleten, maar als Rusland en Belarus hier blijven, zullen landen zich waarschijnlijk terugtrekken. Dan hadden de Paralympics waarschijnlijk niet door kunnen gaan."

De Paralympische Winterspelen in Peking beginnen vrijdag en eindigen 13 maart.