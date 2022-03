Sanne Verhagen heeft woensdag per direct een punt achter haar judocarrière gezet. De 29-jarige Noord-Brabantse, die uitkwam in de klasse tot 57 kilogram, deed twee keer mee aan de Olympische Spelen.

"Ik heb besloten te stoppen met topsport en me te gaan richten op mijn maatschappelijke carrière. Ik ben dankbaar voor de mooie momenten en ervaringen die topsport me heeft gegeven. Judo is en zal altijd een deel blijven uitmaken van mijn leven", zegt Verhagen op de site van de Nederlandse judobond.

Verhagen deed mee aan de Spelen van 2016 in Rio de Janeiro en die van afgelopen zomer in Tokio, maar strandde beide keren in de tweede ronde. In de Japanse hoofdstad was ze in de eerste ronde te sterk voor de Oostenrijkse Sabrina Filzmoser, maar daarna dolf ze het onderspit tegen de Kosovaarse Nora Gjakova.

Ook op het teamonderdeel wist Verhagen met de Nederlandse ploeg geen medaille te pakken. Het beste resultaat uit haar loopbaan dateert uit 2014, toen ze op de WK in het Russische Tsjeljabinsk brons veroverde. Ze heeft ook één medaille op een Grand Slam op haar naam staan (brons in het Russische Tjoemen in 2015).

Sanne Verhagen pakte op de Olympische Spelen van 2016 en 2021 geen medaille. Sanne Verhagen pakte op de Olympische Spelen van 2016 en 2021 geen medaille. Foto: Getty Images

'Sanne kan terugkijken op mooie carrière'

Verhagen werd verder vijf keer Nederlands kampioen, waarvan twee keer bij de senioren. Met de Nederlandse vrouwenploeg won ze goud op de EK in 2013.

"Met een WK-medaille op zak en twee deelnames aan de Olympische Spelen kan Sanne terugkijken op een mooie carrière", zegt directeur topsport Gijs Ronnes. "We zijn trots op de prestaties die Sanne op mondiaal niveau geleverd heeft. Ik wil Sanne dan ook bedanken voor alles wat ze voor de judosport heeft betekend en haar ontzettend veel succes wensen in het vervolg van haar loopbaan."

Verhagen is niet de eerste judoka die na de Spelen is gestopt als judoka. Ook olympisch medaillewinnaar Henk Grol (twee keer brons) en oud-wereldkampioen Marhinde Verkerk zetten een punt achter hun loopbaan. Verkerk kwalificeerde zich niet voor Tokio.