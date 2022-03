De start van het Amerikaanse honkbalseizoen in de Major League Baseball (MLB) wordt uitgesteld. Het lukte de MLB niet om tot een akkoord te komen met de spelers over een collectieve arbeidsovereenkomst.

Het nieuwe seizoen zou eigenlijk op 31 maart moeten beginnen. Rob Manfred, bestuurder van de MLB, zei na het stuklopen van de onderhandelingen dat de eerste twee speelronden niet doorgaan.

De oude cao liep begin december al af, zonder dat er sprake was van een nieuw akkoord. Daardoor werd een zogeheten lock-out afgekondigd, wat onder meer betekent dat spelers niet in actie mogen komen, niet van club mogen wisselen en geen toegang hebben tot de faciliteiten van hun club.

De onderhandelingen verliepen al van het begin af aan moeizaam. De spelersvakbond wilde drastische veranderingen in de cao, maar de voorstellen van de MLB waren voor de vakbond niet genoeg.

Het overleg van dinsdag werd gezien als laatste kans om het seizoen eind maart te kunnen starten. De partijen hadden negen dagen op rij met elkaar onderhandeld.

Het is de negende keer in de historie van de MLB dat wedstrijden niet doorgaan wegens een conflict over geld tussen bestuurders, clubs en spelers.