Russische en Belarussische sporters zijn voorlopig ook niet welkom bij internationale atletiekwedstrijden, zo heeft de mondiale atletiekbond World Athletics dinsdag laten weten. De internationale tennisfederatie ITF schorste eveneens de tennisbonden van beide landen.

Onder meer de WK indoor in Belgrado van deze maand en de WK in het Amerikaanse Oregon van komende zomer komen eraan als grote evenementen.

Vanwege een dopingschandaal mochten Russische atleten al sinds 2015 niet meedoen onder de vlag van hun eigen land, maar nu mogen zij ook niet meer onder 'neutrale' vlag in actie komen.

Veel andere sportbonden besloten al Russische en Belarussische atleten te weren van internationale wedstrijden. Dat volgde op een aanbeveling van het internationaal olympisch comité (IOC). Rusland viel vorige week Oekraïne binnen en heeft Belarus als bondgenoot.

De internationale volleybalbond FIVB besloot eerder op dinsdag om het WK van komend najaar niet in Rusland te houden. Ook werd bekend dat de internationale taekwondofederatie WT de Russische president Vladimir Poetin zijn erevoorzitterschap en zwarte band heeft ontnomen.

Tennisfederatie ITF schorst Russische en Belarussische bond

Naast de schorsing van de Russische en Belarussische tennisbonden kondigde de ITF ook aan dat in beide landen voorlopig geen wedstrijden worden gespeeld. De schorsing houdt in dat de tennisteams van Rusland en Belarus niet mogen meedoen aan de landenwedstrijden om de Davis Cup en de Billie Jean King Cup.

"De ITF veroordeelt de Russische invasie in Oekraïne en de hulp daarbij door Belarus", staat in een verklaring van de federatie. "De ITF blijft in nauw contact met de Oekraïense tennisbond en is solidair met de bevolking van Oekraïne."

De ITF is de wereldwijde koepelorganisatie van het tennis. Daarnaast bestaan ook nog de ATP en de WTA, de profbonden voor respectievelijk mannen en vrouwen. De besturen van die bonden hebben zich nog niet uitgesproken over de situatie in Oekraïne.

Ook paardensportbond KNHS sluit Russen uit

Het bestuur van paardensportbond KNHS besloot dinsdag ook dat Russen en Belarussen voorlopig niet mee mee mogen doen aan paardensportevenementen in Nederland.

"Het bestuur van de KNHS heeft zijn afschuw uitgesproken over de inval van Rusland in Oekraïne en de betrokkenheid van Belarus hierbij en onderschrijft de oproep van het internationaal olympisch comité en NOC*NSF", aldus de paardensportbond.

"De KNHS heeft er vandaag bij de FEI en EEF op aangedrongen de oproep van het IOC ook te onderschrijven en Russische en Belarussische deelnemers uit te sluiten van internationale paardensportevenementen."

De FEI en EEF zijn internationale paardensportbonden.