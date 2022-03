Van de internationale zwembond FINA mogen Russische en Belarussische sporters en officials blijven meedoen aan internationale wedstrijden. Zij moeten dan wel uitkomen als neutrale sporter, dus zonder vlag en volkslied.

De maatregel van de FINA is opmerkelijk. Veel andere sportbonden volgen wel het IOC-beleid om sporters uit de twee landen te weren als reactie op de oorlog in Oekraïne.

De FINA maakte dinsdag verder bekend een speciale onderscheiding af te pakken die de Russische president Vladimir Poetin in 2014 kreeg. Poetin werd afgelopen weekend ook al geschorst als erevoorzitter en ambassadeur van de internationale judofederatie IJF.

Eerder liet de FINA al weten voorlopig geen grote toernooien in Rusland of Belarus te organiseren. Het WK voor junioren zou komende zomer in Rusland worden gehouden. Over het WK kortebaan, dat in december in Kazan op het programma staat, is nog geen besluit genomen.

Rusland was al geschorst voor alle internationale competities als gevolg van een grootschalige dopingaffaire. De schorsing loopt tot eind dit jaar.

Alleen Russische sporters die kunnen aantonen dat ze 'schoon' zijn, mogen onder neutrale vlag meedoen aan mondiale toernooien.