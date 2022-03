Vladimir Poetin is ook zijn eretitel en zwarte band van de internationale taekwondobond WT kwijt. Afgelopen zondag werd de Russische president al geschorst als erevoorzitter en ambassadeur van de internationale judobond IJF.

"We zijn met onze gedachten bij de oorlog in Oekraïne", schrijft de taekwondobond dinsdag bij de bekendmaking dat Poetin niet langer erevoorzitter is. "We hopen op een snel einde van de oorlog."

Poetin, die vorige week opdracht gaf om Oekraïne binnen te vallen, is voor zover bekend geen beoefenaar van taekwondo. Hij deed in het verleden wel aan judo. Bij die sport zat hij ook geregeld op de tribune bij grote toernooien, waaronder de Olympische Spelen in Londen in 2012.

Dezer dagen nemen veel meer internationale sportbonden stappen tegen Rusland. Zo zijn de Russen en ook Belarussen niet meer welkom bij grote ijshockeytoernooien. Rusland ontbreekt daardoor zo goed als zeker op het WK dat in mei in Finland wordt gehouden. De Russische ijshockeyers stonden onlangs op de Winterspelen in Peking nog in de finale, waarin Finland te sterk was.

Wereldvoetbalbond FIFA en de Europese voetbalbond UEFA hebben Rusland tot nader order van het internationale voetbal geschorst. Het internationaal olympisch comité (IOC) wil dat sportbonden wereldwijd geen sporters uit Rusland en Belarus laten meedoen aan evenementen.