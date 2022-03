Hensley Meulens keert terug bij New York Yankees. De 54-jarige Antilliaan gaat de functie van assistent-slagcoach bekleden bij de Amerikaanse honkbalclub.

Meulens debuteerde in 1989 als speler voor de Yankees. Na zijn carrière won hij als slagcoach van San Francisco Giants drie keer de World Series. Als bondscoach wist hij de Nederlandse ploeg niet naar de Olympische Spelen in Tokio te loodsen.

Het nieuwe seizoen in de Major League Baseball (MLB) begint later deze maand. Het wordt voor Meulens zijn twaalfde seizoen als staflid in de Noord-Amerikaanse competitie. Na zijn vertrek bij de Giants was Meulens tot 2020 actief bij de New York Mets.

In 2017 was Meulens nog in beeld om hoofdcoach te worden bij de Yankees. Na een sollicitatieprocedure viel de keuze toen op Aaron Boone, die nog altijd hoofdcoach is van het team.