De internationale volleybalbond FIVB heeft dinsdag toch besloten om het WK van komend najaar niet in Rusland te houden. Vorige week wilde de FIVB die maatregel nog niet nemen, tot onbegrip van veel nationale ploegen.

"Na de militaire invasie van Oekraïne is de FIVB ernstig bezorgd over de escalerende situatie en de veiligheid van de bevolking", schrijft de volleybalbond in een verklaring. "We zijn tot de conclusie gekomen dat het onmogelijk is om een toernooi te organiseren in Rusland tijdens de oorlog in Oekraïne."

De Nederlandse bond Nevobo liet maandag al weten dat het niet aan het WK in augustus en september zal deelnemen als Rusland gastheer blijft. Ook veel andere landen namen dat besluit of riepen de FIVB op het toernooi te verplaatsen en daar is nu dus gehoor aan gegeven.

De FIVB meldt dat het op zoek gaat naar een alternatief gastland, "waar iedereen zich veilig voelt".

IOC kwam maandag met advies

Het besluit van de FIVB volgt een dag nadat de internationale sportkoepel IOC het advies uitbracht om geen wedstrijden meer te organiseren tegen ploegen uit Rusland of Belarus en om sporters uit die landen te weren van internationale toernooien.

Veel bonden gaven gehoor aan die oproep. Onder meer in het voetbal, schaatsen, handbal en rugby worden de twee landen voorlopig uitgesloten.

Het WK volleybal in Rusland stond op het programma van 26 augustus tot en met 11 september. Een maand later, van 23 september tot 15 oktober, is het WK voor vrouwen en dat heeft Nederland en Polen als gastlanden.