Nadine Visser doet definitief niet mee aan de WK indooratletiek in maart in Belgrado. De regerend Europees kampioene op de 60 meter horden liep zondag bij de NK indoor in Apeldoorn een hamstringblessure op.

"Daar gaan we weer. Ik heb de baan moeten verlaten met dezelfde hamstringblessure als afgelopen zomer. Dus geen WK in Belgrado voor mij", schrijft ze maandag op Instagram.

Visser zag haar voorbereiding op de Zomerspelen in Tokio verstoord worden door een scheurtje in haar linkerhamstring. Toch raakte ze net op tijd fit en haalde ze de finale, waarin ze vijfde werd.

De blessure speelde weer op toen ze deze winter terugkwam van een trainingskamp in Zuid-Afrika. Ze laste opnieuw een rustperiode in en leek op tijd hersteld voor het indoorseizoen.

"Ik dacht dat mijn lichaam er klaar voor was om te racen, maar dat bleek niet het geval", schrijft ze. De pijn schoot er in de finale van de 60 meter horden in; Visser ging trekkebenend over de finish.

De 27-jarige Noord-Hollandse heeft het volgende doel alweer in haar hoofd en dat zijn de WK in de buitenlucht in juli in het Amerikaanse Eugene. "Ik heb nu gelukkig meer tijd om te herstellen dan vorig jaar en ik weet wat ik moet doen", aldus Visser.