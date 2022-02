Het internationaal olympisch comité (IOC) heeft sportbonden van over de hele wereld maandag geadviseerd om atleten uit Rusland en bondgenoot Belarus niet mee te laten doen aan toernooien. Ook officials uit die landen moeten worden geweerd van evenementen vanwege de oorlog in Oekraïne.

"De olympische beweging wil atleten niet straffen voor beslissingen die door hun regering worden genomen en waar zij geen aandeel in hebben. De huidige oorlog in Oekraïne zorgt echter voor een dilemma dat niet kan worden opgelost", schrijft het uitvoerend comité van het IOC maandag in een verklaring.

"Straks kunnen er wel Russische en Belarussische atleten meedoen aan sportevenementen, terwijl Oekraïners dat niet kunnen doordat hun land wordt aangevallen. Om de integriteit van sportcompetities te beschermen, bevelen we organisatoren van toernooien aan om atleten uit Rusland en Belarus niet toe te laten."

De kans is groot dat veel sportbonden het advies van het IOC zullen overnemen. De Nederlandse sportkoepel NOC*NSF sloot zich vorige week al aan bij de eerdere aanbeveling om sportwedstrijden die in Rusland zijn gepland te laten schieten.

Dit nieuwe advies van het IOC betekent niet per definitie dat alle toernooien voorlopig zonder Russische of Belarussische sporters worden afgewerkt. "Als het om organisatorische of juridische redenen niet mogelijk is om sporters te weren, dan adviseren we bonden om ervoor te zorgen dat zij niet onder hun eigen vlag kunnen uitkomen", aldus het IOC.

Russische atleten mochten wel meedoen aan de Winterspelen, maar niet onder hun eigen vlag. Russische atleten mochten wel meedoen aan de Winterspelen, maar niet onder hun eigen vlag. Foto: Getty Images

Mogelijk wel Russen onder neutrale vlag op toernooien

Dit laatste scenario gaat mogelijk op voor de Paralympische Spelen, die vrijdag van start gaan in Peking. Het internationaal paralympisch comité (IPC) komt woensdag bijeen om de gevolgen van de Russische inval in Oekraïne te bespreken. Dan zal er een knoop worden doorgehakt over het toelaten van sporters uit Rusland en Belarus.

Op de Olympische Spelen in Tokio en de Winterspelen in Peking mocht Rusland ook onder neutrale vlag meedoen. Dat betekent onder meer dat er geen nationale symbolen getoond mogen worden en dat het volkslied niet wordt afgespeeld.

Mocht het voor sportorganisaties door "extreme omstandigheden" of tijdsnood ook niet mogelijk zijn om Russische en Belarussische sporters onder de neutrale vlag mee te laten doen, dan mogen ze zelf beslissen hoe ze het "dilemma" oplossen.

Het uitvoerend comité van het IOC heeft verder besloten om de olympische orde van de Russische president Vladimir Poetin in te trekken. De olympische orde is de hoogste onderscheiding die kan worden uitgereikt aan mensen die een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan de olympische beweging.