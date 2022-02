De Nederlandse volleyballers komen in augustus en september niet in actie op het WK als Rusland gastland blijft. Volgens volleybalbond Nevobo is het "gezien de Russische invasie van Oekraïne ondenkbaar" dat daar een WK wordt gespeeld.

Nevobo vraagt de wereldvolleybalbond "met klem" het WK te verplaatsen. Wereldvolleybalbond FIVB ziet na de Russische invasie in Oekraïne nog geen aanleiding om het WK naar een ander land te verplaatsen.

Andere sportevenementen die in Rusland gehouden zouden worden, zijn al wel geschrapt of verplaatst. Zo haalde de Formule 1 een streep door de Russische Grand Prix in september en is de Champions League-finale in mei verplaatst van Sint-Petersburg naar Parijs.

Bovendien mogen er geen internationale voetbalwedstrijden meer gespeeld worden in Rusland, waardoor Spartak Moskou deze maand in de achtste finales van de Europa League niet in eigen land kan spelen tegen RB Leipzig.

Kans op verplaatsing lijkt groot

De kans lijkt groot dat de FIVB het WK volleybal ook gaat verplaatsen. Zaterdag meldde de federatie al dat twee ronden van de Nations League in juni en juli toch niet in Rusland gespeeld zullen worden. De FIVB schreef toen dat het de situatie in Rusland en Oekraïne nauwlettend volgt, ook met het oog op het WK.

Het WK volleybal in Rusland staat op het programma van 26 augustus tot en met 11 september. Een maand later, van 23 september tot 15 oktober, is het WK voor vrouwen en dat heeft Nederland en Polen als gastlanden. Rusland heeft zich ook geplaatst voor het WK vrouwen, maar deelname is onzeker.

"Nevobo overlegt intensief met de FIVB over de deelname van het Russische vrouwenteam aan het WK in Nederland en Polen. Daarover volgt later meer informatie", schrijft de volleybalbond maandag.