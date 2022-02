Femke Bol nadert de magische grens van vijftig seconden op de 400 meter. De 22-jarige atlete liep zondag bij de NK indoor in Apeldoorn naar het goud in een Nederlands record van 50,30, een tijd waarmee ze de wereldranglijst van dit indoorseizoen aanvoert.

"Het zit al een tijdje in mijn hoofd dat ik onder de vijftig seconden kan lopen. Zeker outdoor denk ik dat het mogelijk is. Als het indoor lukt, zou dat bizar zijn", zei ze na de finale.

Slechts drie atleten slaagden er ooit in om indoor onder de vijftig seconden te lopen. De Tsjechische Jarmila Kratochvilova is er een van. Zij heeft sinds 1982 het wereldrecord van 49,59 in bezit. Op de ranglijst aller tijden is Bol naar de twaalfde plek geklommen.

Bol is de regerend Europees kampioene en al meer dan een jaar ongeslagen op de 400 meter indoor. Afgelopen zomer deelde ze mee in het succes van de Nederlandse atletiekploeg op de Olympische Spelen van Tokio door het brons te pakken op de 400 meter horden.

In het Omnisport van Apeldoorn veroverde Bol voor de derde keer de Nederlandse titel op de 400 meter en haalde ze wederom een hap af van haar oude Nederlands record van 50,63.

Femke Bol had een perfecte gangmaker in Lieke Klaver. Femke Bol had een perfecte gangmaker in Lieke Klaver. Foto: ANP

'Ik weet soms ook niet hoe ik het doe'

Haar opmars op de 400 meter begon een jaar geleden, toen ze bij haar eerste indooroptreden van het seizoen bijna een seconde onder het 23 jaar oude Nederlands record van Ester Goossens dook en het van 51,82 omzette in 50,96. Nadien is ze alleen maar sneller gaan lopen.

"Ik weet soms ook niet hoe ik het doe; ik vertrouw volledig op mijn coaches. Ik heb vorig jaar wel veel snelheid gekregen door mijn trainingen voor de 400 meter horden, maar dat zag je natuurlijk niet terug op de 400 meter", aldus Bol. "Maar alles wat toen al in de benen zat, betaalt zich nu uit denk ik. Ik weet het ook niet precies, want ik ben nota bene deze winter ook nog geblesseerd geweest."

Als aanvoerder van de wereldranglijst is ze de favoriete voor het goud op de 400 meter bij de WK indoor volgende maand in Belgrado. "Er zullen vast nog wel een paar Amerikaanse meiden heel hard gaan, maar het ziet er wel naar uit dat ik de favoriet ben. Dat is alleen maar fijn, want dan weet je dat je de beste papieren hebt. En met de druk kan ik wel omgaan, dat heb ik vorig jaar al bewezen", aldus Bol.

Ze had in Apeldoorn een perfecte gangmaker in vriendin Lieke Klaver, die de eerste ronde keihard ging en Bol min of meer katapulteerde. "Ik wilde haar voor de laatste bocht inhalen om te voorkomen dat ik extra meters moest maken, dus trok vol door van 200 naar 300 meter. Het deed wel pijn en ik verzuurde enorm op het laatste stuk, maar er valt niks te klagen als je zo'n tijd loopt."