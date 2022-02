Rinus van Kalmthout is er zondag niet in geslaagd om in de eerste IndyCar-race van het seizoen op het podium te eindigen. De Nederlander moest zich in het Amerikaanse Saint Petersburg tevredenstellen met de zesde plaats.

'VeeKay' ging als vierde van start op het circuit in Florida en deed vrijwel de hele race vooraan mee. Halverwege de race van de honderd ronden ging hij aan de leiding, maar die positie kon hij niet lang vasthouden.

In de slotfase van de race leek de 21-jarige Van Kalmthout op de vierde plaats af te stevenen, maar in de laatste ronden werd hij nog gepasseerd door Colton Herta en Romain Grosjean.

De race in Saint Petersburg werd gewonnen door Scott McLaughlin. De Nieuw-Zeelander liet regerend kampioen Álex Palou een halve seconde achter zich en boekte zijn eerste zege in de IndyCar Series. Het podium werd gecompleteerd door Will Power.

Van Kalmthout is in Florida begonnen aan zijn derde IndyCar-seizoen. Vorig jaar won de coureur van Ed Carpenter Racing op de Indianapolis Motor Speedway als eerste Nederlander sinds 2007 een race in de Amerikaanse klasse en eindigde hij als twaalfde in het kampioenschap.

Het IndyCar-seizoen gaat op 20 maart verder. Dan komen de coureurs in actie op de Texas Motor Speedway in Fort Worth.