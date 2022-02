Nadine Visser heeft zondag naast haar achtste Nederlandse titel op de 60 meter horden gegrepen. De regerend Europees kampioene blesseerde zich in de finale in het Omnisport van Apeldoorn. Ze hield de laatste meters in en ging trekkebenend als vierde over de meet. Zoë Sedney profiteerde en veroverde het goud in 7,98 seconden.

Visser kwam ongeschonden door de series, hoewel een dik verband om haar bovenbeen verraadde dat er al iets aan de hand was. In de finale ging het alsnog mis. Het is de vraag of de blessure haar nu verhindert om deel te nemen aan de WK indoor van 18 tot en met 20 maart in Belgrado.

Coach Bart Bennema heeft er in ieder geval weinig vertrouwen in. "Er kan wel een streep door de WK indoor. Ik weet nog niet hoe ernstig het is, maar het ziet er niet goed uit", zei hij kort na de race. Visser zelf liep huilend door de catacomben richting de medische post.

De 27-jarige Visser prolongeerde vorig jaar bij de EK indoor in Polen haar titel op de 60 meter horden. Bij de WK indoor van 2018 in Birmingham pakte ze brons op dit onderdeel. Visser haalde vorig jaar op de Olympische Spelen van Tokio de finale van de 100 meter horden en eindigde daarin als vijfde.

Visser kreeg deze winter na haar trainingsstage in Zuid-Afrika opnieuw last van haar hamstring, net als vorig jaar in de aanloop naar de Spelen. Ze begon daardoor later aan het indoorseizoen en liep bij de NK indoor pas haar tweede wedstrijd.

Nadine Visser werd na de race getroost door Zoë Sedney. Nadine Visser werd na de race getroost door Zoë Sedney. Foto: ANP

Sedney naar WK indoor

Sedney mag door haar zege op de WK indoor uitkomen op de 60 horden. In de finale van de NK indoor liepen Anouk Vetter en Maayke Tjin A-Lim naar het zilver en brons in respectievelijk 8,15 en 8,16 seconden.

Met die tijden voldeden ze aan de WK-limiet. Vetter zal in ieder geval niet naar Belgrado gaan. De winnares van olympisch zilver op de zevenkamp richt zich op de WK outdoor komende zomer in het Amerikaanse Eugene.

Eerder op de dag was er wel succes voor Femke Bol en Liemarvin Bonevacia. Beide atleten liepen een nieuw Nederlands record op de 400 meter indoor.