Yalemzerf Yehualaw heeft in een wegwedstrijd in het Spaanse Castellón het wereldrecord op de 10 kilometer verbeterd. De Ethiopische atlete liep 29.14 minuten en haalde 24 seconden af van de vorige mondiale recordtijd van 29.38, die op naam stond van de Bahreinse Kalkidan Gezahegne.

De 22-jarige Yehualaw , lid van het NN Running Team van Jos Hermens, kwam na 5 kilometer door in 14.28, de tweede tijd ooit geklokt op deze afstand op de weg.

Haar tempo zakte in de tweede helft van de race iets in, maar de 14.46 was snel genoeg om als eerste vrouw onder de 29.30 te duiken.

Op de baan zijn nu nog twee atletes met betere tijden op de 10.000 meter. De Ethiopische Letesenbet Gidey liep vorig jaar in Hengelo 29.01,03.

Sifan Hassan liep een paar dagen eerder op dezelfde baan bijna solo 29.06,82. De Nederlandse veroverde in Tokio olympisch goud op deze afstand.