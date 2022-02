Femke Bol en Liemarvin Bonevacia hebben zondag een nieuw Nederlands record op de 400 meter indoor aangescherpt. In Spanje verbeterde de Ethiopische Yalemzerf Yehualaw het wereldrecord op de 10 kilometer op de weg.

De 22-jarige Bol was in de finale van de NK indoor in Apeldoorn de snelste in 50,30 seconden. Daarmee dook de Amersfoortse 33 honderdsten onder haar eigen Nederlands record, waarmee ze vorig jaar in het Poolse Torun Europees kampioene indoor werd.

Met die tijd verbeterde Bol ook haar beste wereldjaartijd. Afgelopen dinsdag liep ze bij een indoorwedstrijd in Torun met 50,64 voor de tweede keer dit seizoen de beste mondiale tijd.

Bol hield de concurrentie in Omnisport ruim achter zich. Lieke Klaver bleef met een persoonlijk record van 51,20 nog het dichtst in de buurt en werd tweede. Lisanne de Witte eindigde in 52,65 als derde en voldeed daarmee aan de limiet voor de WK indoor, dat van 11 tot en met 13 maart in Belgrado wordt gehouden.

Bol gold vooraf al als de grote favoriete voor de Nederlandse indoortitel. Ze is de regerend Europees kampioene en al meer dan een jaar ongeslagen op de 400 meter indoor. Afgelopen zomer deelde ze mee in het succes van de Nederlandse atletiekploeg op de Olympische Spelen van Tokio door het brons te pakken op de 400 meter horden.

Liemarvin Bonevacia (links op de foto) snelde in Apeldoorn naar 45,48 seconden. Liemarvin Bonevacia (links op de foto) snelde in Apeldoorn naar 45,48 seconden. Foto: Pro Shots

Bonevacia duikt meer dan halve seconde onder oude record

Bij de mannen won de 32-jarige Bonevacia de finale van de 400 meter bij de NK indoor in een tijd van 45,48. Dat was een stevige verbetering van zijn Nederlands record. Bonevacia liep ruim een halve seconde af van zijn oude recordtijd van 45,99. Isayah Boers won het zilver in 46,38, het brons was voor Tony van Diepen in 46,88.

Bonevacia klom op de wereldranglijst van dit indoorseizoen naar de vijfde plaats. Hij heeft vier Amerikanen boven zich. "Mijn coach Laurent Meuwly had dit seizoen een doel van 45,50 gezet, maar ikzelf had een tijd van 45,38 in gedachten. Ik heb het doel van de coach al gehaald, maar mijn eigen doel nog niet", zei de winnaar na afloop.

"Deze tijd geeft wel heel veel vertrouwen voor de WK indoor. Ik wil daar bewijzen hoe goed ik ben en voor het podium gaan."

Bonevacia maakte vorig jaar al grote indruk op de 400 meter. Hij won brons op de EK indoor, haalde de finale op de Olympische Spelen en stuntte in Tokio met de estafetteploeg op de 4x400 meter met olympisch zilver.

Yalemzerf Yehualaw dook als eerste vrouw onder de 29.30. Yalemzerf Yehualaw dook als eerste vrouw onder de 29.30. Foto: Getty Images

Yehualaw verbetert wereldrecord in Spanje

In een wegwedstrijd in het Spaanse Castellón verbeterde Yalemzerf Yehualaw het wereldrecord op de 10 kilometer. De Ethiopische atlete liep 29.14 minuten en haalde 24 seconden af van de vorige mondiale recordtijd van 29.38, die op naam stond van de Bahreinse Kalkidan Gezahegne.

De 22-jarige Yehualaw, lid van het NN Running Team van Jos Hermens, kwam na 5 kilometer door in 14.28, de tweede tijd ooit geklokt op deze afstand op de weg.

Haar tempo zakte in de tweede helft van de race iets in, maar de 14.46 was snel genoeg om als eerste vrouw onder de 29.30 te duiken.

Op de baan zijn nu nog twee atletes met betere tijden op de 10.000 meter. De Ethiopische Letesenbet Gidey liep vorig jaar in Hengelo 29.01,03. Sifan Hassan liep een paar dagen eerder op dezelfde baan bijna solo 29.06,82. De Nederlandse veroverde in Tokio olympisch goud op deze afstand.