De internationale judofederatie IJF heeft de Russische president Vladimir Poetin geschorst als erevoorzitter en ambassadeur, zo heeft de bond zondag bekendgemaakt in een verklaring.

"In het licht van het oorlogsconflict in Oekraïne kondigt de Internationale Judofederatie aan dat de status van Vladimir Poetin als erevoorzitter en ambassadeur is opgeschort", staat op de website van de IJF.

Het is bekend dat Poetin al jaren een goede band heeft met de Roemeense IJF-voorzitter Marius Vizer. Bovendien krijgt de IJF veel sponsorgeld vanuit Rusland, maar dat blijkt geen bezwaar om de Russische leider te schorsen.

Het is de vraag wat de Europese judobond EJU gaat doen, want bij die federatie is Poetin nog wel erevoorzitter. De EJU heeft met Sergey Soloveychik een Russische preses.

Vladimir Poetin en de toenmalige Britse premier David Cameron op de tribune bij het judo tijdens de Spelen van 2012 in Londen. Vladimir Poetin en de toenmalige Britse premier David Cameron op de tribune bij het judo tijdens de Spelen van 2012 in Londen. Foto: Getty Images

Grand Slam-toernooi van Kazan geschrapt

Poetin deed als kind al aan judo, is groot liefhebber van de sport en laat zich graag zien bij de grote judotoernooien. Bij de Olympische Spelen van Londen zat hij naast de toenmalige Britse premier David Cameron op de tribune bij het judotoernooi.

Vanwege de Russische inval in Oekraïne schrapte de IJF vrijdag al het Grand Slam-toernooi in het Russische Kazan, dat in mei zou worden gehouden.

Ook andere grote sportevenementen zijn vanwege de oorlog al van de kalender gehaald. Er is dit jaar bijvoorbeeld geen Grand Prix van Sotsji in de Formule 1 en de Champions League-finale is verplaatst van Sint-Petersburg naar Parijs.