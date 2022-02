De Nederlandse volleybalbond is verrast dat de internationale federatie FIVB het WK volleybal voor mannen (26 augustus-11 september) door wil laten gaan in Rusland. Nevobo gaat om opheldering vragen.

"Nevobo zal de FIVB vragen te zorgen dat huidige en toekomstige besluiten over het WK volleybal in Rusland zorgvuldig worden getoetst aan de kaders van de internationale maatregelen die genomen worden en aan de beleidslijn van de internationale sportinstituties", schrijft Nevobo zaterdag in een verklaring.

"Mocht de situatie in Oekraïne onveranderd blijven en het WK volleybal in Rusland worden georganiseerd, dan treden we in overleg met de ministeries, NOC*NSF, de staf en het nationale mannenvolleybalteam om een definitief besluit te nemen over deelname."

Nederland is op het WK ingedeeld in poule F met Argentinië, Iran en Egypte. De ploeg van bondscoach Roberto Piazza moet zijn wedstrijden in het Russische Krasnoyarsk spelen.

Vanwege de door Rusland ontketende oorlog in Oekraïne maakte de FIVB vrijdag wel bekend dat de loting voor het WK voor vrouwen in Polen, dat eveneens dit najaar wordt gehouden, een week wordt uitgesteld. De locatie voor de loting van de eerste poulefase wordt ook verplaatst: van het Poolse Warschau naar het Zwitserse Lausanne.

Het internationaal olympisch comité (IOC) riep alle sportbonden vrijdag nog op om wedstrijden in Rusland en Belarus voorlopig te schrappen. Sportkoepel NOC*NSF maakte zaterdag bekend de oproep van het IOC te steunen.