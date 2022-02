Basketballer James Harden heeft zijn debuut voor Philadelphia 76ers vrijdagavond (lokale tijd) opgeluisterd met een zege op Minnesota Timberwolves. De bezoekers zegevierden met 102-133.

De 32-jarige Harden nam bij zijn debuut 27 punten voor zijn rekening. Met 34 punten was alleen ploeggenoot Joel Embiid productiever in het Target Center van de Wolves.

Harden - in 2018 nog de most valuable player (MVP) in de NBA - kwam eerder deze maand over van Brooklyn Nets. De shooting guard miste de eerste duels van de Sixers door een hamstringblessure.

"Ik ben bereid om alles te doen. We hebben één gemeenschappelijk doel, maar ik heb individueel niets te bewijzen. Als eenheid hebben we iets te bewijzen, denk ik", zei Harden na zijn debuut.

Harden speelde eerder in zijn carrière voor Oklahoma City Thunder en Houston Rockets voordat hij in januari 2021 naar Brooklyn Nets vertrok. De tienvoudig NBA All-Star deed nog nooit mee in een NBA-finale.

Philadelphia 76ers staat momenteel derde in de Eastern Conference, met 36 zeges en 23 nederlagen. Vooral in uitduels (twintig overwinningen tegenover tien verliesbeurten) presteren de Sixers goed.