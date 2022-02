Het internationaal olympisch comité (IOC) heeft vrijdag een oproep aan alle sportbonden gedaan om voorlopig niet deel te nemen aan wedstrijden in Rusland of Belarus. Daarmee reageert de internationale sportkoepel op de oorlog in Oekraïne.

"De Russische regering heeft het olympisch bestand geschonden en Belarus heeft haar daarbij gesteund", schrijft het IOC in een verklaring. Een deel van de Russische troepen drong via Belarussisch grondgebied Oekraïne binnen.

Door geen wedstrijden in Rusland en Belarus te spelen, worden sporters niet onnodig in gevaar gebracht. Sporters uit die landen mogen wel blijven deelnemen aan internationale wedstrijden, maar de vlaggen en de volksliederen van Rusland en Belarus zullen daarbij niet gebruikt worden.

Sporters uit Rusland en Belarus kunnen bijvoorbeeld dus wel meedoen aan de Paralympische Spelen in Peking, die op 4 maart beginnen.

Het IOC sprak vrijdag ook zijn steun uit aan atleten in Oekraïne. Een werkgroep van de sportkoepel staat in contact met de atleten en probeert hen waar mogelijk te helpen.

Veel sportbonden waren al vooruitgelopen op de oproep van het IOC om Rusland voorlopig te mijden. Zo maakte de UEFA vrijdagochtend bekend dat de Champions League-finale wordt verplaatst van Sint-Petersburg naar Parijs en zette de Formule 1 een streep door de Grand Prix van Rusland.