De Nederlandse Basketball Bond (NBB) heeft vrijdag besloten de thuiswedstrijd van komende zondag tegen Rusland in de WK-kwalificatie te schrappen vanwege de oorlog in Oekraïne. De Nederlandse mannen speelden donderdagavond in het Russische Perm nog wél tegen de Russen.

"Alle aspecten afwegend, waarbij het morele kompas, de veiligheid en het welzijn van spelers en staf en publiek vooropstaan, kan het bestuur niet anders besluiten dan de wedstrijd op zondag in Almere niet door te laten gaan. Dit mede gezien de reacties in Nederland, de demonstraties en de maatschappelijke onrust", schrijft de bond in een verklaring.

De basketbalbond koos er donderdag nog wel voor om in en tegen Rusland te spelen in de WK-kwalificatiereeks (80-69-nederlaag). Die controversiële keuze leverde een storm van kritiek op, omdat de Russen eerder op de dag een oorlog ontketenden door buurland Oekraïne binnen te vallen.

In de verklaring benadrukt de Nederlandse basketbalbond nog steeds achter het besluit te staan om donderdagavond 'gewoon' tegen Rusland te spelen. De NBB spreekt van "duivelse dilemma's voor spelers, staf en organisatie". Wat meespeelde in het definitieve besluit, is dat Oranje al in Rusland aanwezig was.

"Uiteindelijk is besloten om de veiligheid van de spelers en staf niet in gevaar te brengen en een wedstrijd te spelen die we niet hadden willen spelen. Dat is geen erkenning van acties van Rusland, dat is geen politiek statement, dat is zoeken naar een praktische en veilige oplossing voor een team dat al in Rusland is en veilig thuis wil komen", aldus de NBB.

De Nederlandse bond zegt trots te zijn op de manier waarop de spelers met de omstandigheden en de "zeer agressieve en soms lelijke berichten" op sociale media zijn omgegaan. "Je belandt in een situatie waar je zelf niet voor kiest en waar organisaties geen richtlijnen voor hebben of geen keuzes voor je maken, en vervolgens krijg je de heftigste verwensingen naar je hoofd. Dat is moeilijk te begrijpen en maakt boos en verdrietig."