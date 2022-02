Bas Verwijlen stopt met schermen. De 38-jarige Brabander, die Nederland vertegenwoordigde op de Olympische Spelen van 2008, 2012, 2016 en 2021, is toe aan meer tijd voor zijn gezin en zijn maatschappelijke carrière.

"Na de Spelen neem ik altijd een langere periode rust, en dit keer ook met de vraag of ik nog door moest gaan", licht Verwijlen zijn besluit toe tegen NU.nl. "Het voelt goed dat ik nu besloten heb te stoppen. Het waren tropenjaren als sporter, zeker omdat ik mijn carrière de laatste jaren combineerde met een fulltime baan en een gezin met twee kinderen."

De degenschermer stond de afgelopen decennia op eenzame hoogte in het Nederlandse schermen. In 2005 pakte hij al WK-brons en in 2011 volgden WK-zilver én EK-zilver. Een jaar later was hij enige tijd de nummer één van de wereldranglijst.

Op de Spelen was een kwartfinaleplaats bij zijn olympisch debuut in 2008 in Peking zijn beste prestatie. Vier jaar later haalde Verwijlen de laatste zestien in Londen, en in Rio de Janeiro (2016) en Tokio (2021) was de tweede ronde het eindstation.

Bas Verwijlen deelt een handtekening uit tijdens de Spelen van 2008 in Peking. Bas Verwijlen deelt een handtekening uit tijdens de Spelen van 2008 in Peking. Foto: ANP

'Ik heb veel van de wereld gezien'

De nederlaag in Tokio tegen de Fransman Romain Cannone was naar nu blijkt de laatste wedstrijd uit de lange carrière van Verwijlen. Na het verlies baalde hij enorm. "Maar die jongen bleek de dag van zijn leven te hebben en pakte uiteindelijk olympisch goud. Daardoor kan ik er nu wel mee leven. Het is goed zo."

Verwijlen kijkt met een goed gevoel terug op zijn carrière. "Ik heb veel van de wereld gezien, heb mijn vrouw ontmoet door het schermen en ik denk dat ik de sport in Nederland ook nog een beetje op de kaart heb gezet."

"Ik ben de enige Nederlander die ooit de nummer één van de wereldranglijst is geweest. En de Spelen waren iedere keer weer een hoogtepunt om mee te maken. Ik kan trots zijn."