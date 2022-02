Tes Schouten heeft donderdag haar eigen Nederlandse record op de 200 meter schoolslag verbeterd. De 21-jarige zwemster uit Bodegraven realiseerde tijdens de Amsterdam Swim Meet een tijd van 2.26,13.

De oude toptijd stond op 2.26,95. Dit record had ze in december 2020 gezwommen tijdens het olympisch kwalificatietoernooi in Rotterdam.

"Ik zwom in de series 2.27,28. Dat was eigenlijk al harder dan verwacht. Toen had ik een gevoel dat ik in de middag wel een persoonlijk record moest zwemmen. Ik weet zeker dat er nog veel meer in zit voor de rest van het seizoen", aldus Schouten.

De ASM is een trainingswedstrijd waar de deelnemers ritme opdoen voor de kwalificatiemomenten in april voor de WK in Boedapest (juni) en de EK in Rome (augustus).

De WK zou dit jaar eigenlijk in mei in Fukuoka worden gehouden en werd met een jaar uitgesteld wegens de coronapandemie. Er werd van uitgegaan dat er dit jaar daardoor geen WK zou zijn, maar met Boedapest werd alsnog een gaststad gevonden.