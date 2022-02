De Nederlandse basketbalploeg heeft donderdag met 80-69 verloren van Rusland. Vanwege de oorlog in Oekraïne was er op voorhand twijfel om het WK-kwalificatieduel te spelen.

In een verklaring meldde de Nederlandse basketbalbond dat spelers en staf zich ongemakkelijk voelden bij de wedstrijd in Perm. Vanwege het morele aspect was er twijfel om te spelen.

Er werd donderdag volgens de bond intensief overlegd tussen spelers en staf, waarna werd besloten om toch te spelen. Belangrijke argumenten om dat te doen waren het feit dat er momenteel (nog) geen sprake is van een internationale boycot en de veiligheid in Perm op 2.000 kilometer van de Oekraïense grens gewaarborgd was.

De basketballers zeggen dat ze beseffen dat hun besluit om te spelen tot gemengde reacties kan leiden. Bij thuiskomst zullen ze met een nieuwe verklaring komen.

Charlon Kloof en Thomas van der Mars waren met ieder veertien punten de productiefste spelers aan Nederlandse zijde. Artem Komolov was met zeventien punten de topscorer bij de Russen.

Rusland is door de zege koploper in groep H van de WK-kwalificatie, Oranje staat onderaan. Omdat de beste drie landen van de groep doorgaan naar de tweede kwalificatieronde, heeft Nederland nog genoeg perspectief.