Het internationaal olympisch comité (IOC) veroordeelt de militaire aanval van Rusland op Oekraïne. Volgens het IOC overtreedt Rusland hiermee de regels die zijn opgesteld in het Olympisch Bestand, een resolutie die is aangenomen door de Verenigde Naties. De Nederlandse sportkoepel NOC*NSF laat weten niet zelfstandig over te gaan tot een boycot van Rusland.

In het Olympisch Bestand hebben de VN-landen, waaronder Rusland, afgesproken om de vrede te bewaren, in ieder geval in de periode van zeven dagen voor de start van de Olympische Spelen tot zeven dagen na de Paralympische Spelen.

De Olympische Spelen van Peking zijn net voorbij, maar de Paralympische Spelen moeten nog beginnen. "Het IOC veroordeelt krachtig de schending van het Olympisch Bestand door de Russische overheid", aldus het comité in een verklaring.

IOC-voorzitter Thomas Bach riep zowel bij de openings- als sluitingsceremonie van de Winterspelen de wereldleiders op vredig met elkaar om te gaan en zich te laten inspireren door "het voorbeeld van solidariteit en vrede" dat de olympische sporters hebben gegeven.

"Geef vrede een kans", aldus Bach in zijn toespraak. De Russische president Vladimir Poetin was aanwezig bij de opening van de Spelen.

Het IOC maakt zich "ernstig zorgen" over de veiligheid van de olympische gemeenschap in Oekraïne. Het comité heeft een werkgroep opgezet die humanitaire hulp probeert te geven aan de sporters in Oekraïne.

NOC*NSF wil niet vooruitlopen op boycot

NOC*NSF maakte bekend in ieder geval niet zelfstandig over te gaan tot een boycot van Rusland vanwege de militaire aanval op Oekraïne. Volgens een woordvoerder van de sportkoepel kan het wel zijn dat de sport onderdeel wordt van een brede, internationale boycot als reactie op de Russische inval in het buurland. "Maar op dit moment hebben wij nog geen zicht op de maatregelen van de overheid."

NOC*NSF heeft contact gehad met basketbalbond NBB. De nationale mannenploeg speelt donderdagmiddag in de WK-kwalificatie in en tegen Rusland. Hoewel de spelers van Oranje zich "zeer ongemakkelijk" voelen bij de ontstane situatie, willen ze toch om 16.00 uur in Perm aantreden. Zondag treffen de landen elkaar opnieuw, maar dan in Almere. Vooralsnog gaan beide wedstrijden door.

De sportkoepel inventariseert of Nederlandse sporters de komende tijd mogelijk naar Oekraïne of Rusland moeten voor wedstrijden. "We hebben daar nog geen scherp overzicht van, maar het lijkt erop dat in de nabije toekomst niets van betekenis op het programma staat in die landen."

Later in het jaar huisvest Rusland wel enkele grote sportevenementen, zoals de finale van de Champions League (op 28 mei in Sint-Petersburg) en het WK volleybal voor mannen (26 augustus-11 september).

Het bestuur van de Europese voetbalbond UEFA komt vrijdag in een spoedzitting bijeen om te praten over onder meer de Champions League-finale. Volgens sommige media gaat de UEFA die verplaatsen naar een ander land.