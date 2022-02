Per Johansson gaat definitief aan de slag als bondscoach van de Nederlandse handbalsters. De ervaren Zweed heeft woensdag voor twee jaar getekend, nadat zijn komst dinsdag al min of meer was uitgelekt.

"Zijn persoonlijkheid, teamgeest en visie spreken ons zeer aan. Hij heeft goede resultaten geboekt als clubcoach en bondscoach en wij zijn ervan overtuigd dat we met hem verder kunnen bouwen aan ons Nederlandse handbalspel", zegt technisch directeur Serge Rink namens de handbalbond.

De 51-jarige Johansson is de opvolger van interim-bondscoach Monique Tijsterman en heeft een flinke staat van dienst. In 2010 pakte hij EK-zilver met de Zweedse handbalsters en drie jaar geleden werd hij met Montenegro vijfde op het WK.

Bovendien pakte hij in 2018 met de Roemeense topclub CSM Bucuresti brons in de Champions League, in een jaar waarin ook de landstitel en nationale beker werden veroverd. Momenteel is hij trainer van de Russische topclub Rostov Don.

Johansson: 'Overweldigend dat ik ben gekozen'

Johansson gaat zijn werk in Rusland combineren met zijn baan bij Oranje en heeft er veel zin in. "Het is overweldigend dat de bond mij heeft uitgekozen. Het maakt mij trots en blij dat ik de kans krijg om met een heel goed Nederlands team te werken", zegt hij.

"Het team is erg ervaren en jong talent ontwikkelt zich razendsnel. Ik zie het als mijn taak om ervaren speelsters en jong talent te combineren, balans te brengen in het team en ze zich door te laten ontwikkelen richting de toekomst."

Oranjeaanvoerder Danick Snelder is ook blij met de komst van Johansson. "Zijn manier van spelen sluit denk ik goed aan bij ons team en dat biedt perspectief om goed te kunnen voortborduren op ons spel", zegt ze.

Johansson leidt Nederland op 3 maart voor het eerst, wanneer Duitsland de tegenstander is in de EK-kwalificatie. Twee dagen later wordt opnieuw tegen onze oosterburen gespeeld.